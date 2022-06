Chefs - S01 E04

Romain a accidentellement tué Lucien qui cherchait une nouvelle fois à recouvrir les dettes du Chef. Avec l’aide de Yann, qu’il a sauvé des griffes du truand, il tente de trouver un moyen de se débarrasser rapidement du cadavre, caché dans les cuisines du restaurant, tandis que la police enquête. Pendant ce temps, le Chef retourne en cuisine, tout juste convalescent. Il pratique désormais son métier, en cachant à tout le monde qu’il ne peut plus ressentir le goût des aliments. C’est à ce moment précis que M. Matsumoto, un maraicher légendaire, s’invite dans les cuisines de la brigade, et propose au Chef un défi : s’il parvient à mettre en valeur un de ses légumes, il lui fournira en exclusivité ses meilleurs produits… Pour le Chef et Delphine, c’est une occasion unique de faire renaître la réputation du restaurant. Le Chef, dissimulant son handicap, se sert de Romain, dont l’intérêt pour la cuisine va grandissant, comme palais ; l’occasion pour le jeune homme de se rapprocher de ce père hier encore inconnu et d’en apprendre plus sur son enfance et sa mère décédée, elle aussi grande cuisinière. Jaloux de ce rapprochement, Yann, le second, profite de l’éloignement temporaire de Romain – et de leurs dissensions – pour séduire Charlène…