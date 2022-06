Chefs - S01 E05

L’affrontement Romain et Yann est arrivé à un point de non-retour. Yann provoque Romain en duel culinaire : une pratique ancestrale où deux cuisiniers en conflit s’affrontent autour de la confection d’un menu, arbitré par un juge. Le gagnant obtient le respect de sa brigade, le perdant doit la quitter immédiatement. Personne ne peut aller à l’encontre de ce duel, pas même le Chef. Romain n’a aucune chance. Au centre de cet affrontement, Charlène, prise entre l’amour sincère pour Romain qu’elle n’ose pas avouer, et son addiction pour Yann et les pilules qui lui fournit… En pleine campagne de communication pour promouvoir la nouvelle carte du restaurant, Delphine recherche désespérément le Chef qui a disparu, refusant d’arbitrer ce duel perdu d’avance pour Romain et miné par son anosmie. Elle découvre qu’il s’est, en réalité, mis entre parenthèse dans la maison de son enfance, chez ses parents adoptifs où il tente de retrouver l’inspiration. Résolue à le ramener, elle est prise par l’ambiance et le calme de la ferme où il a grandi. L’un et l’autre réalisent qu’ils sont amoureux… Pendant ce temps, en cuisine, le duel a lieu. Contre toute attente, Romain parvient, aidé par un coup de pouce à distance de son père, à déployer tout son talent pour défaire Yann de son statut de favori. Humilié, Yann est prié de quitter La Brigade. Romain gagne le respect du Chef qui le nomme second. Yann décide alors de se venger en allant voir les flics qui enquêtent toujours sur la mort de Lucien.