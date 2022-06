Chefs - S01 E06

Aidé de Romain, qu’il utilise à son insu comme palais pour élaborer sa nouvelle carte, le Chef est revenu sur le devant de la scène culinaire. Mais ce n’est pas assez pour Delphine, qui veut faire reconnaître ses talents sans savoir qu’il a perdu le goût. Elle parvient à convaincre une éminente et mystérieuse critique anglo-saxonne de venir goûter la cuisine du restaurant. Mais c’est ce moment- là que choisit M.Edouard, le nouveau propriétaire du restaurant, pour dévoiler à Romain la vérité sur ses parents : son père a volé les recettes de sa mère, causant leur rupture et la dépression de Jeanne. Fou de rage, Romain revendique la paternité de la carte face à la critique, conquise par la cuisine du restaurant. Cette dernière exige de connaître la vérité pour écrire son article. Delphine, qui découvre que le Chef lui a dissimulé sa perte de goût, est meurtrie par son mensonge. Sur les ordres de M.Edouard, elle propose à Romain de prendre la direction de la brigade à la place du Chef. Celui-ci la devance et s’efface pour laisser à Romain sa couronne de laurier et son tablier. Quelques mois à peine après son entrée dans la brigade, Romain en devient le chef.