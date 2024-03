Cher journal, aujourd'hui je vais être tuée

Diana, qui vit sur un campus universitaire, rentre chez ses parents après un long moment sans avoir donné de nouvelles. Becca, sa petite sœur, sent qu’elle leur cache quelque chose. Diana commence enfin à se confier et lui parle, pour la première fois, de son petit ami, Christian, avec qui la situation semble compliquée. Après avoir reçu de mystérieux SMS, Diana se referme immédiatement. En rentrant chez elle le jour même, Becca retrouve sa sœur pendue. L’apparent suicide a été mis en scène. Diana a été tuée. Le lieutenant Diaz ouvre une enquête. Becca découvre que le téléphone de Diana contient des heures d’enregistrement sous forme de journal intime. Elle le transmet à la police, mais elle décide de mener son enquête en parallèle. Le journal de Diana lui apprend qu’un mystérieux personnage surnommé "le juge" la faisait chanter car elle avait un amant plus âgé qu’elle et marié. Il s’agit de Seith, son responsable de stage. Elle se rend sur le campus sous une fausse identité pour en savoir plus. Elle se rapproche de Christian et fait la connaissance de James, un ami de Diana. Tous ont un comportement suspect. Immédiatement après, des SMS signés "le juge" lui parviennent, l’enjoignant de stopper ses recherches sous peine de représailles.