Chéri, épouse-moi maintenant - Marina et Fred

« Chéri, épouse-moi maintenant » propose une expérience inédite. Une femme amoureuse s’est lancée un pari complètement fou qui changera sa vie à tout jamais. Lassée d’attendre que son compagnon la demande en mariage, elle va organiser ce grand jour en secret de tous ! Pour réaliser le rêve de sa vie, elle va prendre le risque énorme de piéger son conjoint et mentir à ses proches: En seulement quatre jours, elle devra faire les choix d’une vie et prendre des décisions capitales à l'insu de son compagnon. Trouver un lieu de réception disponible, valider la décoration, rédiger un contrat de mariage, trouver la robe de mariée de ses rêves… Mais surtout prévenir la famille et les témoins qui risquent de ne pas réagir comme elle le souhaiterait. À l’issue de ces quatre journées, la mariée se présentera devant son compagnon vêtue de la robe qu’elle aura choisie pour lui faire sa demande en mariage surprise ! S’il accepte, la cérémonie sera célébrée immédiatement ! S’il refuse, c’est son rêve qui s’effondre. Le mariage sera-t-il prêt à temps ? Sera-t-il à la hauteur des rêves de la peut-être future mariée ? Son conjoint acceptera-t-il sa demande ? Et s’il dit non, comment imaginer poursuivre une histoire d’amour après une telle déception ? Comment réagiront les proches ? Karine Ferri sera présente à chaque étape aux côtés de la future mariée pour répondre au mieux à ses attentes, l’aider dans ses choix et l’accompagner dans ce défi insensé. Ensemble elles réaliseront ce pari fou et inédit. Pour mettre toutes les chances de leur côté elles vont également pouvoir compter sur l’aide précieuse de Manuel Delcourt, wedding planner depuis 10 ans, qui a organisé les mariages les plus spectaculaires aux 4 coins du monde. Des rêves aux doutes…cette expérience s’annonce intense !Un pari fou qui changera peut être sa vie à jamais Son rêve va-t-il se réaliser ? Le mariage aura-t-il lieu ?