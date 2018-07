Chéri, épouse-moi maintenant présenté par Karine Ferri arrive le 10 août à 21h sur TF1

Et si vous demandiez à votre compagnon de se marier là maintenant, tout de suite ? C’est le pari fou que s’est lancée une femme amoureuse, lassée d’attendre la demande de son cher et tendre. Accompagnée du wedding planner et de Karine Ferri, la future mariée va devoir organiser ses noces dans le plus grand secret en seulement quatre jours. Elle demandera la main de son conjoint le jour J. Entre stress, doute et excitation, la jeune femme va passer par toutes les émotions. Comment vont réagir ses proches et sa famille ? Mais surtout, quelle sera la réaction de l’homme de sa vie ? Le mariage pourra-t-il être célébré ou la cérémonie sera-t-elle annulée à la dernière minute ? Pour le savoir, rendez-vous dans Chéri, épouse-moi maintenant le vendredi 10 août à 21h sur TF1.