Kader Chérif est avant tout : un flic ! Sa vocation est née de sa grande consommation de séries policières pendant son adolescence dans les 80’s. Les héros d’ « Amicalement Vôtre », « Kojak » ou encore « Starsky et Hutch », lui ont servi de modèle, lui dont le père a quitté le foyer alors qu’il n’était qu’un enfant. Chérif est un Capitaine reconnu et respecté, qui sait aussi mettre son exubérance de côté, pour écouter et observer ce qui échappe parfois aux autres. Il maîtrise son métier, et son territoire, Lyon, dont il connait les moindres recoins ! En revanche ce qui lui échappe c’est sa vie perso ! Il faut dire que Chérif a l’art de tout mélanger. Il vit en face de son bureau, ou travaille sous les fenêtres de son salon !