AVANT-PREMIERE – Chicago Med : le premier épisode de la saison 5 disponible grâce à MYTF1 Premium

Chicago Med revient sur vos écrans avec une nouvelle saison dès le mercredi 17 mars à 22h50 sur TF1.

Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné(e) à Canal+, SFR, Orange, Bouygues Telecom ou encore Free, vous êtes un téléspectateur/trice privilégié(e) ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode de cette saison 5 en avant-première !

L’histoire de la série Chicago Med

Plongez dans le quotidien du personnel soignant de l’hôpital le plus important de Chicago où médecins et infirmiers y ont une mission commune : sauver des vies. Avec courage, compassion et minutie, ces professionnels tenteront de relever tous les challenges médicaux qui, parfois, se révèlent insurmontables et chargés en émotions. Ils seront également confrontés à des difficultés d’ordre éthiques, mais ne perdront jamais leur humanité. Des relations enflammées sans jamais rien lâcher…



Au casting

Oliver Platt (Le docteur Daniel Charles),

S. Epatha Merkerson (Sharon Goodwin),

Nick Gehlfuss (Le docteur Will Halstead ),

Brian Tee (Le docteur Ethan Choi),

Torrey DeVitto (Le docteur Natalie Manning)

S05 E01 « Rien ne sera plus comme avant » (« Never going back to normal ») sur MYTF1 Premium

Après avoir été percutés volontairement par la voiture de Tim Burke, Natalie et Will sont tout de suite pris en charge aux urgences. Will a plusieurs côtes cassées, mais il refuse d'être soigné loin de Natalie qui souffre d'un traumatisme crânien. La police a ouvert une enquête sur la mort suspecte de Cornelius Rhodes. Connor est convaincu de la culpabilité d'Ava, mais il ne peut rien prouver et celle-ci continue à nier. Maggie a les résultats de sa mammographie. Le docteur Charles interrompt sa lune de miel pour soutenir une femme dont le petit-fils souffre de schizophrénie.

Leur leitmotiv : ne jamais abandonner ! …

