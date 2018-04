Chicago Med : Le premier épisode inédit disponible en avant-première dès maintenant sur MYTF1 premium !

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Et si on vous offrait la possibilité de regarder le premier épisode de la deuxième saison de Chicago Med bien installé dans votre canapé ? Si vous êtes abonné à SFR, Orange ou Bouygues, vous êtes privilégié ! Et pour cause, MYTF1 premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode de la saison 2. Il est visible dès à présent en avant-première sur MYTF1 premium, disponible seulement sur SFR, Orange et Bouygues. De quoi vous offrir une petite séance TV avant la diffusion prévue le mercredi 18 avril prochain à partir de 21 heures sur TF1.

Cette nouvelle saison de Chicago Med apporte avec elle son lot de rebondissements. Dans ce premier épisode, on suit notamment le Docteur Choi dont c’est le premier jour en tant que chef des résidents du Chicago Medical Center. De son côté, le Docteur Rhodes, qui poursuit son internat en cardio-chirurgie, devient l’élève du Docteur Latham, et le Docteur Reese devient interne en psychiatrie… De quoi garantir une fois encore une saison riche en émotions. D’autant que, comme d’habitude, les équipes de Chicago PD et Chicago Fire feront également des apparitions pour des crossovers palpitants. Alors ne manquez pas l’opportunité de visionner en avant-première le premier épisode de la saison 2 sur MYTF1 premium !