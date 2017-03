Chicago Med : Yaya Dacosta, découvrez qui sont ses meilleures amies !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Qui se ressemble s’assemble ! Et ce n’est pas Yaya Dacosta qui dira le contraire… L’actrice de Chicago Med a posté une photo sur son compte Instagram accompagnée de deux célébrités féminines! Et vu la complicité sur la photo, il est fort à parier qu’elles doivent être très copines dans la vie… On cesse de faire durer le suspense, il s’agit de la sublime actrice Gabrielle Union, et de la chanteuse Michelle Williams ex membre des Destiny’s Child.

Trio de choc !

Yaya Dacosta qui, a seulement 34 ans, est l’une des actrices les mieux payées avec un revenu estimé à plus de 75 millions d’euros, peut se vanter de fréquenter de véritables bombes ! Sur la photo, celle qui tient l’appareil n’est autre que Gabrielle Union. L’actrice que l’on a pu apercevoir dans de nombreuses productions afro-américaines, s’est fait connaître du grand public grâce à ses rôles au cinéma dans American Grils, Bad Boys ou encore Think Like a man, et ses apparitions dans des séries à succès telles que Sept à la maison et Ugly Betty ! La seconde demoiselle c’est Michelle Williams, la jeune femme a squatté la tête des charts au début des années 2000 avec son girls band « Destiny’s Child ». Aujourd’hui elle mène une carrière solo tournée vers la musique Gospel.







Une très jolie photo que MYTF1 vous propose de découvrir :





👑👑👑 @gabunion @michellewilliams Une publication partagée par Yaya DaCosta (@yayadacosta) le 21 Mars 2017 à 12h59 PDT