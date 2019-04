Chicago Med - Les premières minutes de l'épisode 10 - Au nom de la loi

Natalie et Barry sauvent un homme pris dans une fusillade. Rhodes tente de convaincre Margo, sa dernière conquête, qu'elle doit subir un pontage. Natalie prend en charge Lindsay, une adolescence âgée de 14 ans, mariée légalement à un révérend d'âge mûr, qui souffre des suites d'une fausse couche. Natalie diagnostique un début de cancer. Daniel Charles et Sarah accueillent Ben, obsédé par l'envie d'égorger sa femme, qui veut être interné. Sarah est contre l'internement, prôné par Daniel. Choi et Rhodes stabilisent une autre victime de la fusillade.