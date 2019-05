Chicago Med - Les premières minutes de l'épisode 19 - Doutes et certitudes

Ethan s'occupe de Jeremy, un ami d'Emily victime d'une overdose. Des comprimés d'oxycodone ont été volé à l'hôpital, April soupçonne Emily. Ethan ne veut pas y croire. Natalie prend en charge Tracy, enceinte, en insuffisance cardiaque qui s'oppose à l'interruption de grossesse indispensale à sa survie. Rhodes qui va de succès en succès propose à Tracy une solution qui lui permettra de survivre et de garder son enfant. Charles reçoit un dossier qui suggère que Robert Haywood est un tueur en série. Malgré les mises en garde de Goodwin, il décide d'en savoir plus à tout prix. Natalie et Will s'occupent de Cody, un petit garçon allergique en difficulté respiratoire. Ils ne sont pas du même avis.