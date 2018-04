Chicago Med - S02E3 - A première vue

Le docteur Rhodes s'occupe d'un patient qui a été victime d'une embolie paradoxale. Celui-ci doit être opéré avant de faire une nouvelle attaque. Il s'agit d'une intervention risquée et Rhodes tarde à avertir le docteur Latham afin qu'il soit présent. Denise, la sœur de Maggie, est victime d'un accident de voiture et devient temporairement aveugle. D'abord réticente car elle souhaite rentrer à Dallas, elle accepte que Will lui fasse passer des examens. Les résultats prouvent qu'elle est atteinte d'un cancer. Une femme enceinte de sept mois souffre d'hypertension. Elle présente tous les signes d'une grossesse mais en fait, elle n'attend pas de bébé. Un jeune homme d'origine indonésienne arrive aux urgences et les médecins ont du mal à établir un diagnostic.