Chicago Med - S02E5 - Mesures extrêmes

Alors que Nina et Will courent les 20 kms de Chicago sous la canicule, April et Noah doivent secourir seuls un cycliste accidenté, au poste de secours de la course. Pour le sauver, Noah, puis Will et Nina se lancent dans une procédure extrême, aidés par Jeff, qui leur apporte le matériel nécessaire. Au Chicago Med, Ethan prend en charge Olga, une vielle dame très chic sous-alimentée, et Natalie s'occupe de Phoebe, une enfant qui n'entend plus. Natalie et Ethan vont de surprise en surprise pendant que Goodwin officialise sa séparation. Ethan trouve comment sortir Olga du piège mortel où son orgueil l'enferme alors que Natalie est contrainte de séparer Phoebe de sa mère qui croyant la protéger, n'a fait que détruire leurs vies. Le cycliste arrive enfin au Chicago Med où Rhodes l'opère. Will s'inquiète. Le cycliste se réveillera-t-il ?