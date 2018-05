Chicago Med - S02E6 - Les petits génies

Le docteur Manning soigne une jeune patiente atteinte du cancer et elle a du mal à informer ses parents de sa situation critique. Le docteur Reese reçoit la visite de Danny, un jeune homme très perturbé, et elle se tourne vers le docteur Charles pour qu’il la conseille. Maggie et Goodwin bataillent pour désengorger les urgences et libérer des lits. Rhodes, qui peine à suivre le docteur Latham dans ses réflexions, demande à Will de l’aiguiller. Pendant ce temps, une adolescente très douée en sciences impressionne Natalie et le docteur Choi grâce à son laboratoire de génie biologique.