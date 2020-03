Chicago Med - S04 E01 - Âme soeur

Sarah ne pardonne pas au docteur Charles de lui avoir caché ce qu'il savait sur son père et décide de quitter l'hôpital. Alors que Peter Rush, malentendant, retrouve l'ouïe grâce à une prothèse, Natalie et Will lui apprennent qu'il est atteint d'une maladie génétique qui va lui faire perdre la vue. Après avoir perdu un patient lors de son transfert en chirurgie, Connor propose la mise en place d'une salle hybride aux urgences, mais la nouvelle directrice des opérations, Gwen Garrett, refuse. Ava persuade le père de Connor de trouver les financements pour ce programme. Ethan essaie de convaincre April qu'Emily a repris sa vie en mains jusqu'à ce qu'il découvre que sa sœur est enceinte.