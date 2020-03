Chicago Med - S04 E02 - Syndrome post-traumatique

Un important incendie vient de faire de nombreuses victimes alors que l’hôpital est en pénurie de respirateurs et que tout est déjà en flux tendu. Parmi les brûlés, monsieur Halstead, le père de Will et de Jay, présente des symptômes préoccupants. Il fait preuve d’une mauvaise volonté qui agace Jay et révèle des conflits entre père et fils. Natalie doit traiter une jeune fille très gravement brûlée, qui doit subir des greffes et va devoir entamer une longue et laborieuse rééducation. Otis, l’un des pompiers de la brigade de Chicago, est victime d'un malaise et montre des symptômes qui alertent le docteur Charles. Ethan fait équipe avec le docteur Lanik pour soigner une jeune femme trouvée sur les lieux de l’incendie, mais dont personne ne peut vérifier l’identité.