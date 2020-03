Chicago Med - S04 E04 - Impasse

Linda, atteinte d'une leucémie, est condamnée. Son frère, Manny, est le seul à pouvoir la sauver en lui faisant don de cellules souches. Mais, réfugié du Salvador en situation irrégulière, il hésite, sachant qu'il risque d'être repéré par la police. Ethan prend en charge une patiente souffrant du dos. Après avoir fait quelques recherches sur elle, il découvre qu'elle a été admise à l'hôpital sous un faux nom. Will découvre que la police et le FBI ne lui laissent plus beaucoup le choix.