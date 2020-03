Chicago Med - S04 E05 - Des secrets bien gardés

La mission que Jay confie à Will pour mettre Ray Burke sur écoute force Will à mentir à Natalie, ce que celle-ci découvre vite. Ethan et April soignent Bernie, le petit ami d’Emily, qui a fait une rechute juste après avoir vu l’échographie de son futur bébé. Malheureusement, ils ne sont pas au bout de leurs surprises avec lui. Natalie s’occupe d’une mère et de sa fille, qui semblent avoir été victimes d’une agression sexuelle, mais elles refusent de le reconnaître. Ava soigne un homme suicidaire gravement blessé après un accident de voiture, qui refuse toute visite et semble cacher les raisons de son refus de vivre.