Chicago Med - S04 E06 - Un moindre mal

Natalie et Will reçoivent une patiente blessée dans un accident de voiture. Elle leur révèle être victime de violences conjugales et son mari est très réticent à l’idée de la laisser à l’hôpital. Ethan, April et le docteur Charles soignent une adolescente atteinte de cirrhose du foie. En cherchant dans ses antécédents familiaux, ils s’apprêtent à déterrer un secret enfoui depuis des années. Rhodes, Lanik et Terry doivent opérer un homme gravement blessé à la jambe. Suite à une négligence de Lanik, l’état du patient s’aggrave et donne lieu à un conflit ouvert entre les deux médecins, sous les yeux amusés du docteur Bekker.