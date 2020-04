Chicago Med - S04 E08 - Ne pas réanimer

Natalie et Will s’occupent d’une petite fille et de son père, gravement blessés après avoir été percutés par un chauffard. En auscultant le père, ils découvrent un tatouage sur sa poitrine portant l’inscription "Ne pas réanimer". Les deux futurs époux entrent alors en désaccord sur l’interprétation de ce message. Vicki présente à Ethan et au docteur Charles sa voisine, qui souffre de démangeaisons au niveau du crâne l’ayant amenée à se gratter jusqu’au muscle. Connor apprend qu’il va devoir partager la salle hybride avec des opérations de chirurgie générale. Maggie, de plus en plus sollicitée pour assister Connor, demande à April de la remplacer, mais elle a beaucoup de mal à déléguer.