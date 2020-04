Chicago Med - S04 E09 - Un amour fou

Natalie et Will se préparent pour le grand jour, mais rien ne se passe comme prévu. Alors que Will est chez le tailleur pour les derniers essayages, il est contraint d'aller soigner Ray Burke en urgence et il se retrouve bientôt séquestré par ses fils. Le docteur Charles tente de comprendre pourquoi une femme a poignardé son mari alors qu'elle l'aime. Connor tente de sauver un homme gravement blessé par balle quand il apprend que ce patient est un indic de la police. Il est la seule personne qui pourrait les aider à retrouver Will...