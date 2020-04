Chicago Med - S04 E11 - Déni de réalité

Will Halstead a du mal à se réadapter à son ancienne vie. Son comportement inquiète de plus en plus Natalie, mais il refuse de se faire aider. Will s'oppose à madame Goodwin concernant le traitement à suivre pour une femme enceinte et il risque une nouvelle fois de perdre son poste. Le docteur Choi est très touché par le cas d'un ancien combattant sans abri. Il est de plus en plus difficile pour April de travailler avec Ethan. Les docteurs Rhodes et Bekker ne sont pas d'accord sur le principe d'un don d'organe dont leur patiente a besoin.