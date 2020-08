Chicago Med - S04 E13 - Des squelettes dans le placard

Will a fait croire à Natalie qu'il s'était débarrassé de son arme, mais la réalité le rattrape quand il découvre qu'elle a été volée. Natalie trouve son comportement de plus en plus suspect et commence à douter de tout. Alors que le docteur Choi demande à Hank de s'occuper d'un homme souffrant d'hypertension, ce dernier s'enfuit dès qu'il voit le patient. Ethan cherche à savoir pourquoi, mais toutes les infirmières, y compris April, refusent de lui répondre. Lors d'une opération, Connor blesse involontairement Ava à la main. Cet incident pourrait avoir de graves conséquences...