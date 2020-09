Chicago Med - S04 E15 - Unis face à la haine

Caroline, l'ex-femme de Daniel, vieille amie de Sharon, est au Chicago Med avec Robin dans l'espoir d'intégrer un essai clinique pour soigner la récidive de son lymphome. Rhodes accueille Francis Buckey, qui attend un cœur. Un véhicule fonce dans la foule à South Side où se trouvent Natalie et Maggie. Elles installent une salle de soins de fortune dans un café pendant que pompiers et ambulanciers évacuent les blessés les plus atteints. Rhode soigne Jada, écrasée par le véhicule pendant que Will s'occupe du conducteur inconscient. Il est atteint d'un cancer en phase terminale et s'avère être un tueur de masse suprémaciste. Les blessés ne peuvent être évacués avant le feu vert des démineurs. Natalie et Maggie font face, au prix de leur propre santé.