Chicago Med - S04 E18 - Toute vérité n'est pas bonne à entendre

Natalie et Ethan accueillent Jenny, une mineure souffrant de douleurs abdominales. Will s'occupe difficilement de Sam, un agent du FBI victime d'un accident de voiture avec Ingrid, sa coéquipère. Rhodes doit opérer monsieur Montero, patient de l'aile V.I.P., pour compenser le coût de la salle hybride. Ava s'invite au bloc à ses côtés. Jenny souffre des complications d'un avortement clandestin. Elle refuse d'en parler à ses parents. Natalie l'accepte, mais Ethan demande l'avis de Goodwin. L'état de Jenny empire. Elle doit être opérée et se résout à en parler à sa mère, qui donne son accord. Mais son père n'en saura rien.