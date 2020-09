Chicago Med - S04 E19 - Mon fils, ma bataille

Lisa, une jeune femme de 17 ans, est enceinte et elle doit accoucher en urgence. Elle annonce à Natalie qu'elle désire abandonner son bébé. Mais au moment où on l'emmène pour effectuer une césarienne, le père biologique, David, arrive aux urgences. Sous la menace d'une arme, il tente d'enlever Lisa. La situation dégénère : David tire sur le père de Lisa et sur l'agent de sécurité, Earl. Retenue en otage, l'équipe médicale tente de sauver les personnes blessées et les patients qui n'ont pu être évacués dont le père de Connor, qui souffre d'une insuffisance cardiaque.