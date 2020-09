Chicago Med - S04 E20 - A vouloir trop en faire...

Le docteur Manning et le docteur Charles sont en désaccord au sujet d’une patiente qu’ils traitent ensemble. Ils se rendent bientôt compte qu’elle s’empoisonne et qu’elle risque de mourir. Rhodes accuse le docteur Bekker d’avoir été négligente lors d’une intervention cardiaque récente sur son père, Cornelius. Will fait officiellement la connaissance de Phillip, le nouveau petit ami de Natalie, et le soupçonne de ne pas être honnête envers elle et Owen. Ethan accepte à nouveau de s’occuper de Bernie, le petit ami d’Emily, qui souffre de maux de ventre. Will reçoit un patient russe et découvre que celui-ci doit céder l’un de ses reins à son cousin qui l’accompagne.