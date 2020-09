Chicago Med - S04 E21 - Parler ou se taire à jamais

Connor s'occupe de Matt, un adolescent qui a peur des piqûres et réclame des comprimés d'antidouleur. Denise, la sœur de Maggie, vient lui présenter Trevor, son petit ami. Natalie soigne Daisy, enceinte, qui souffre de convulsions. Atteinte d'un cancer, elle refuse tout traitement pour préserver son enfant, même l'intervention sur la tumeur cérébrale diagnostiquée par Natalie. Son mari prétend qu'elle n'a plus toutes ses facultés et en tant que mandataire, il exige qu'on l'opère. Daniel finit par le convaincre de respecter la volonté de sa femme. Maggie et Will découvrent que Trevor frappe Denise. Ils menacent de le dénoncer à la police s'il la revoit. Denise ne le supporte pas et ne donne plus de nouvelles à Maggie. Connor accuse le père de Matt de maltraitance et de vol de médicaments. Sharon découvre que Matt s'est blessé volontairement pour soulager son père. Connor s'interroge sur son manque de discernement. Il découvre avoir idéalisé sa mère et injustement condamné son père.