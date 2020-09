Chicago Med - S04 E22 - A coeur vaillant rien d'impossible

Le docteur Charles a décidé de réaliser le rêve de Caroline : se marier à Hawaï. Mais étant donné l'état de santé de sa mère, Robin n'est pas d'accord. Ingrid annonce à Will que Tim Burke est sorti de prison et qu'il est danger. Elle lui conseille de déménager, mais Will réalise qu'il est incapable de vivre éloigné de Natalie. Ethan apprend à ne plus porter de jugement sur la vie des autres. Nina pratique l'autopsie du père de Connor et découvre que sa mort n'est pas due à des causes naturelles.