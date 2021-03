Chicago Med - S05 E01 - Rien ne sera plus comme avant- Premières minutes

Après avoir été percutés volontairement par la voiture de Tim Burke, Natalie et Will sont tout de suite pris en charge aux urgences. Will a plusieurs côtes cassées, mais il refuse d'être soigné loin de Natalie qui souffre d'un traumatisme crânien. La police a ouvert une enquête sur la mort suspecte de Cornelius Rhodes. Connor est convaincu de la culpabilité d'Ava, mais il ne peut rien prouver et celle-ci continue à nier. Maggie a les résultats de sa mammographie. Le docteur Charles interrompt sa lune de miel pour soutenir une femme dont le petit-fils souffre de schizophrénie.