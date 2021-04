Chicago Med - S05 E07 - De quoi demain sera fait

Will et le docteur Charles s'opposent à une femme qui souhaite faire sortir de l'hôpital son petit ami, gravement malade. La tâche est difficile car elle a réussi à le convaincre qu'il était un vampire et que les médecins cherchaient à faire des expériences sur lui. Le docteur Choi soigne le sergent Todd mais en voulant être trop loyal avec l'armée, il met en péril l'avenir de sa patiente et sa relation avec April. Le docteur Marcel et Maggie organisent une fête de l'écrevisse à laquelle se retrouve tout le personnel de l'hôpital. Durant sa séance de chimiothérapie, Maggie fait une rencontre qui lui redonne espoir.