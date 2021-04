Chicago Med - S05 E10 - Si ça en vaut la peine

Elsa et Will soignent Lori, récemment greffée d'un rein, qui doit passer un scanner. Mais elle est allergique au produit de contraste. Choi s'occupe de Dennis, qui expose sa vie sur internet et laisse ses followers prendre les décisions. Il a une crise d'appendicite. Ils votent contre l'intervention. On ramène Noah qui a été roué de coups. Crockett veut l'opérer, mais Lanik s'y oppose. Ulcérée que Crockett lui ait menti, April soutient Lanik. Ben va mourir. Son organisme ne peut lutter contre le virus de la rougeole. Le protocole sanitaire le contraint à rester à l'hôpital. Désespérée, Maggie imite la signature de Natalie pour le ramener chez lui, puis se ravise par crainte de la contagion. Mais Natalie a tout découvert. Pour réussir à soigner Dennis, Choi fait appel au docteur Charles qui pousse le jeu à l'extrême. Dennis accepte l'intervention. Will court le risque de perdre Lori pour la sauver. La procédure est un succès. Crockett opère Noah en urgence et parvient à le sauver.