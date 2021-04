Chicago Med - S05 E11 - Tout ce qui nous sépare

L'hôpital accueille les blessés d'un accident d'avion, dont un inconnu gravement brûlé. C'est le docteur Sam Abrams. April et Noah prennent en charge Layla qui accouche prématurément d'une petite fille, Mazie. Natalie porte secours à un bébé laissé dans une voiture au parking qui s'avère être le fis de Gwen, en plein divorce et totalement dépassée. Suite au décès de Lynne, Will demande au conseil d'administration d'ouvrir une salle de shoot au sein de l'hôpital. Crockett et Ethan s'affrontent autour de Michele, la jeune épouse de Sam qui veut le débrancher. Sharon et Gwen s'affrontent autour de Natalie qui a tout dit au mari de Gwen.