Chicago Med - S05 E12 - Laisser le passé derrière soi

Un petit garçon est admis aux urgences avec un pied brûlé. Natalie et Will comprennent que sa mère, Lynne, est sous l'emprise de stupéfiants. Lynne rappelle à Will qu'il l'avait soignée quatre ans plus tôt pour des douleurs au genou et que les antidouleur qu'il lui avait prescrits à l'époque l'ont rendue dépendante. Will veut tenter le tout pour le tout pour aider Lynne. April est face à un dilemme. Elle ne sait pas si elle doit dire toute la vérité à Ethan. Bouleversé par la mort de Caroline, le docteur Charles a du mal à rester concentré au travail.