Chicago Med - S05 E14 - Rien ne dure éternellement

Natalie et Crockett prennent en charge Rick et Kim Tyler, victimes d'un accident de voiture. Natalie découvre que Kim est une femme battue. Rick doit être amputé. Kim s'y oppose. Contrairement à Crockett, Natalie considère que Kim n'est pas apte à en décider. Ethan et April s'occupent de Nina, une jeune mariée victime d'une forte réaction allergique. Elsa et le docteur Charles découvrent que Xavier, un petit garçon en état végétatif, est en fait atteint de catatonie.