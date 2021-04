Chicago Med - S05 E15 - Le rôle d'une vie

Le docteur Charles et le docteur Manning reçoivent un patient qui joue le rôle d'un personnage. Il refuse d'interrompre sa performance et de révéler ce qui le rend malade. Noah et April sont envoyés sur le terrain pour tenter de soigner un homme contraint de faire de la course à pied en continu pour ne pas faire un arrêt cardiaque. Le docteur Choi et le docteur Marcel se retrouvent face à un choix difficile concernant un patient incarcéré en attente d'être exécuté. Le docteur Halstead décide de faire confiance à Hannah Asher, qui s'est engagée auprès de lui à se dénoncer auprès de la direction de l'hôpital.