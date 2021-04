Chicago Med - S05 E16 - Qui lui jettera la première pierre ?

Gravement blessé lors de son évasion de prison, un meurtrier enlève les docteurs Manning et Marcel. Il les oblige à le soigner sous la menace d'une arme. Natalie et Crockett découvrent bientôt la véritable raison de son évasion en apprenant que le fils de leur ravisseur est en phase terminale d'un cancer au cerveau. Les docteurs Charles et Halstead sont en désaccord sur le traitement réservé à Hannah. April et Ethan finissent par comprendre qu'une patiente a abusé de la confiance d'une femme pour sauver sa vie. Maggie reçoit enfin de bonnes nouvelles.