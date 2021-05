Chicago Med - S05 E17 - Sang pour cent

Pendant que Maggie prépare son mariage, Natalie prend en charge Mindi, que Carol, sa maman, amène pour des difficultés respiratoires et des convulsions. Daniel Charles doit s'occuper d'Anna, sa fille adolescente exclue de son école. Ethan et Crockett opèrent John Bell, un policier blessé par balle, et découvrent son lourd secret. Souffrante, April est soignée par Will et Hannah Asher, de retour au Chicago Med.