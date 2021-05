Chicago Med - S05 E18 - Quand on n'a que l'amour

Suite à l’admission d’une patiente atteinte de la maladie d’Alzheimer qui a signé une directive pour ne pas recevoir de soins, Goodwin et le docteur Charles craignent que Will ne répète ses erreurs passées. Maggie et Ben s’occupent de Auggie, un petit garçon souffrant d’une cirrhose du foie et qui semble livré à lui-même. Le docteur Manning et le docteur Marcel entrent en désaccord au sujet d’un patient en phase terminale, pour lequel Crockett propose une intervention disproportionnée aux yeux de Natalie. April souhaiterait qu’Ethan s’ouvre un peu à elle au sujet de ce qui s’est passé avec Crockett, mais Ethan ne semble pas décidé à en discuter.