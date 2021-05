Chicago Med - S05 E19 - Sous tension

Ethan s'occupe d'un adolescent qui, en tentant de se suicider, a provoqué un grave accident dans lequel une femme est impliquée. Mais le jeune homme refuse d'avouer son acte et son père le force à raconter une toute autre version de peur que son fils soit inculpé d'homicide involontaire. Ethan tente tout pour que l'adolescent soit pris en charge en psychiatrie, quitte à s'opposer violemment au docteur Marcel. Will soutient Hannah, qui préconise une intervention extrêmement risquée sur une patiente souffrant d'un cancer. Elsa tente de s'y opposer et découvre, à cette occasion, la relation entre Hannah et Will. Maggie et Ben décident, en accord avec les services de l'enfance, d'être la famille d'accueil de Auggie.