Chicago Med - S05 E20 - Rattrapé par le passé

Crockett reçoit la visite de deux lieutenants de police de La Nouvelle-Orléans qui enquêtent sur un meurtre non élucidé, survenu sept ans plus tôt. Voyant que l’étau se resserre autour de son confrère, Natalie décide de lui venir en aide. Ethan, qui s’est porté volontaire auprès des équipes d’ambulanciers pour les accompagner dans leurs déplacements, se trouve mêlé à une prise d’otages dans une épicerie et prend des risques inconsidérés. Le docteur Charles vient au travail accompagné de Hannah et se rend vite compte que sa fille n’a pas la tête à travailler… Will s'occupe de deux patients et de deux situations compliquées : une usurpation d’identité et un fantôme surgi du passé d’Anna.