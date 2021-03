Chicago Med - S05 E02 - Panne générale

Une journée marathon s’annonce à Gaffney : des pluies diluviennes causent des accidents et paralysent le service des urgences en provoquant une panne générale et en plongeant tout le bâtiment dans le noir. Alors que Ethan chaperonne une année de plus les nouveaux internes en médecine, l’un d’entre eux, Steve, se fait particulièrement remarquer par sa motivation. Il se retrouve embarqué dans une journée mémorable. Natalie est affectée au transfert de patients et se retrouve bloquée dans un ascenseur avec un jeune homme dans un état critique. Noah et Crockett Marcel s’occupent d’un sexagénaire souffrant de problèmes cardiaques et leurs avis diffèrent sur le pronostic. Will doit prendre en charge une jeune fille en proie à des convulsions, qui semble anormalement stressée.