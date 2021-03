Chicago Med - S05 E03 - Seul face à la mort

Le docteur Choi et le docteur Charles doivent faire face à un choix difficile concernant un jeune patient condamné qui a demandé à une société spécialisée de conserver son corps dans l'espoir de ressusciter un jour. April n'est pas d'accord avec le docteur Marcel sur la façon de prendre en charge une femme dont le comportement est particulièrement suspect. Caroline s'est cassé le poignet. Etant donné son état de santé, une opération lui est fortement déconseillée. Pourtant, elle refuse d'écouter le docteur Charles et son oncologue. Will s'inquiète pour Natalie.