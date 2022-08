Chicago Med - S06 E01 - Un nouveau combat

Tout le personnel des urgences de l’hôpital Gaffney de Chicago doit s’adapter à la nouvelle norme dictée par la pandémie. Le docteur Choi, le docteur Lanik et April sont en première ligne et s’occupent des patients atteints du Covid-19. Le docteur Halstead et Hannah sont confrontés à une dure réalité. Le docteur Charles essaie d’apaiser les tensions avec sa fille, Hannah, suite aux récents événements. Natalie et Crockett traitent une jeune patiente atteinte de leucémie, ce qui fait prendre à Natalie des précautions que Crockett ne juge pas nécessaires. Will reçoit une patiente qui semble être sous l’emprise de l’alcool, tout en refusant d’admettre qu’elle a bu.