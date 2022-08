Chicago Med - S06 E02 - L'homme de la situation

Après le départ de Lanik, Ethan Choi est nommé médecin-chef du service des urgences. Compte tenu de son ancienneté, Will ne comprend pas pourquoi il n'a pas été choisi et en fait part à Goodwin. Alors que Susan a été admise à l'hôpital pour un ulcère à l'estomac, le docteur Charles apprend que son ex-femme a décidé de partir avec leur fille, en Arizona. April supporte de moins en moins le protocole sanitaire qui interdit aux proches d'assister les malades de la Covid dans leurs derniers instants. Natalie est choquée par le traitement réservé à une femme noire qui vient d'accoucher, condamnée abusivement à la prison et dont la libération conditionnelle est retardée par l'encombrement des tribunaux dû à la pandémie.