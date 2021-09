Chicago Med - S06 E06 - Raison et sentiments

Crockett et Natalie s'occupent de Cindy, tombée d'un échaffaudage. Daniel découvre qu'Anna est enceinte. April et Ethan prennent en charge Eric, un patient odieux qui souffre de migraines terribles. Will, qui doit faire une présentation pour Kender Pharma, s'oppose à Ethan, qui le réquisitionne aux urgences.