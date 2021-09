Chicago Med - S06 E07 - Pour la bonne cause

Alors que l’essai clinique semble progresser dans la bonne direction, l’une des patientes de Will, qui présente des symptômes préoccupants, pourrait menacer de tout remettre en question. Will décide alors de prendre les choses en main et de mener son enquête pour éviter de suspendre l’essai. Ethan arrive aux urgences avec un peu de retard et suscite l’inquiétude de ses collègues en présentant une fatigue inhabituelle. Crockett se confie à Natalie sur ses difficultés à faire face aux souvenirs de sa fille disparue. Le docteur Charles est sollicité pour soigner un patient, éminent universitaire, qui semble présenter des signes de démences et de paranoïa.