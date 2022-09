Chicago Med - S06 E10 - Protéger l'autre

Will et Ethan reçoivent une patiente de 57 ans, mère-porteuse pour sa fille, qui souffre de crises de tachycardie. La rivalité entre les deux médecins, exacerbée par leur relation avec Sabeena, les met en opposition au sujet du traitement de la patiente. Natalie et le docteur Charles s'occupent d'une jeune femme qui a subi une fracture au bras suite à une agression dans la rue, mais ils se rendent vite compte que le mari de la patiente a peut-être quelque chose à se reprocher. April se porte volontaire pour aider un ouvrier blessé sur un chantier, mais son intervention de fortune risque de faire perdre sa jambe au patient. Le docteur Marcel traite un homme d'origine iranienne, en conflit avec son fils, qui a reçu une balle et refuse de se faire soigner car il n'en a pas les moyens. Maggie a réussi à retrouver la trace de sa fille, mais elle hésite encore à réouvrir cette porte sur son passé.