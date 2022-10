Chicago Med - S07 E13 - Le bénéfice du doute

Dylan et le docteur Archer prennent en charge une femme enceinte souffrant d'une grave infection. Maggie apprend une très mauvaise nouvelle. Will et Charles remettent en question le diagnostic de la maladie d'Alzheimer d'une patiente âgée. Crockett prend des risques pour aider un patient.